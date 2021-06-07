BUBBLE FRUIT – фруктовый взрыв от ARTWINERY

Лидер Украины в категории игристых вин компания ARTWINERY продолжает сезон новинок и представляет новую торговую марку в Украине BUBBLE FRUIT.

Новые фруктовые игристые вина созданы по уникальной технологии, основанной на классической технологии, которой славится производитель, натуральной шампанизации игристого вина в бутылке. Бренд представлен в 3 вкусах: strawberry – клубника, apricot – абрикос и black currant – черная смородина.

"Как лидер рынка, мы всегда изучаем рыночные тренды категории игристых при формировании собственного портфеля. Наша новая фруктовая коллекция – еще один ответ Artwinery на запрос потребителей. Это невероятно легкое игристое, c изысканными фруктовыми вкусами и ароматами. В отличие от традиционных игристых, крепостью 12,5%, в BUBBLE FRUIT всего 6-8,5%. Как раз то, что нужно в летний сезон", - прокомментировал генеральный директор компании Игорь Толкачев.

BUBBLE FRUIT является на 100% натуральным игристым вином, а его фруктово-ягодный оттенки достигаются за счет добавления натуральных ингредиентов.

"Яркий и сочный дизайн продукта соединяет в себе с одной стороны утонченность и минимализм привычный классическим винам, а с другой стороны подчеркивает игривый и молодежный характер фруктовой коллекции. Мы уверены, что бренд найдет своих почитателей серди молодежи, которая все чаще отдает предпочтение более легким напиткам", - добавила директор по маркетингу Надежда Швец.

Новинка уже доступна к продажи по пред заказу в собственном-интернет магазине производителя: https://artwinery.com.ua/

Напомним, что ранее ARTWINERY объявил старт сезона собственных новинок презентовав Prosecco Vittorio в мае, которое уже в продажи.

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