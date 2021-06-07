BUBBLE FRUIT - фруктовий вибух від ARTWINERY

Лідер України в категорії ігристих вин компанія ARTWINERY продовжує сезон новинок і презентує нову торгову марку в Україні - BUBBLE FRUIT.

Нові фруктові ігристі вина створені за унікальною технологією, що базується на класичній, яку використовує виробник, - натуральній шампанізації ігристого вина у пляшці. Бренд представлений в 3 смаках: strawberry - полуниця, apricot - абрикос і black currant - чорна смородина.

«Як лідер ринку, ми завжди вивчаємо ринкові тренди категорії ігристих при формуванні власного портфелю. Наша нова фруктова колекція - ще одна відповідь Artwinery на запит споживачів. Це неймовірно легке ігристе, з вишуканими фруктовими смаками і ароматами. На відміну від традиційних ігристих, міцністю 12,5%, в BUBBLE FRUIT всього 6-8,5%. Якраз те, що потрібно влітку», - прокоментував генеральний директор компанії Ігор Толкачов.

BUBBLE FRUIT на 100% натуральне ігристе вино, а його фруктово-ягідні відтінки досягаються за рахунок додавання натуральних інгредієнтів.

«Яскравий і соковитий дизайн продукту поєднує в собі з одного боку витонченість і мінімалізм, властиві класичним винам, а з іншого боку підкреслює грайливий і молодіжний характер фруктової колекції. Ми впевнені, що бренд знайде своїх шанувальників сердь молоді, яка все частіше віддає перевагу більш легким напоям», - додала директор з маркетингу Надія Швець.

Новинка вже доступна до продажу за попереднім замовленням у власному-інтернет магазині виробника: https://artwinery.com.ua/

Нагадаємо, що раніше ARTWINERY оголосив старт сезону власних новинок презентувавши Prosecco Vittorio у травні, яке вже є в продажу.

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