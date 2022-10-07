Церковный праздник 8 октября – кому молятся верующие

Какой праздник 8 октября в церковном календаре

8 октября чтят память преподобной Ефросинии Александрийской. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 8 октября – день памяти преподобной Ефросинии Александрийской.

В субботу, 8 октября 2022 года, церковь чтит память преподобной Ефросинии Александрийской.

Родилась девочка в знатной семье в Александрии. Мать умерла рано (когда Ефросинии было 12 лет), поэтому воспитывал ребенка отец – Пануфрий. Он был благочестивым христианином и даже постоянно ходил в монастырь, получал благословения от игумена.

Когда Ефросинии исполнилось 18 лет, отец решил отдать девочку замуж. Он отправил ребенка в монастырь, чтобы получить благословение на будущий брак. Игумен долго беседовал с девушкой, а затем дал свое благословение. Однако сама Ефросинья мечтала о монашеской жизни.

Она тайно приняла постриг, а затем покинула родительский дом. Решила девочка жить в монастыре, чтобы там в молитвах провести уединенную жизнь. Ефросинья боялась, что в монастыре ее может найти отец, а потому назвала себя Измарагдом и притворилась мужчиной монахом.

Переодетую Ефросинью монахи не узнали, а потому с радостью взяли в свою обитель. Жила она в уединенной келье и провела там 38 лет своей жизни, достигнув духовного совершенства.

Перед своей смертью Ефросинья рассказала своему отцу тайну и попросила, чтобы ее тело похоронил только он. Когда она умерла, отец отдал все свое имущество бедным, а сам принял монашество и жил в келье, где до этого проживала его дочь.

Народные приметы

Пошел первый снег – зима будет ранней.

С вишни уже упали все листья — зима придет рано.

На голубом небе кучевые облака – погода ухудшится.

Дует юго-западный ветер – будет дождь.

Что нельзя делать 8 октября