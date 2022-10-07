Церковный праздник 8 октября – кому молятся верующие

Какой церковный праздник 8 октября – читайте в материале ТСН.ua.
Какой праздник 8 октября в церковном календаре
8 октября чтят память преподобной Ефросинии Александрийской. Что нам известно об этом дне?
Церковный календарь на 8 октября – день памяти преподобной Ефросинии Александрийской.
В субботу, 8 октября 2022 года, церковь чтит память преподобной Ефросинии Александрийской.
Родилась девочка в знатной семье в Александрии. Мать умерла рано (когда Ефросинии было 12 лет), поэтому воспитывал ребенка отец – Пануфрий. Он был благочестивым христианином и даже постоянно ходил в монастырь, получал благословения от игумена.
Когда Ефросинии исполнилось 18 лет, отец решил отдать девочку замуж. Он отправил ребенка в монастырь, чтобы получить благословение на будущий брак. Игумен долго беседовал с девушкой, а затем дал свое благословение. Однако сама Ефросинья мечтала о монашеской жизни.
Она тайно приняла постриг, а затем покинула родительский дом. Решила девочка жить в монастыре, чтобы там в молитвах провести уединенную жизнь. Ефросинья боялась, что в монастыре ее может найти отец, а потому назвала себя Измарагдом и притворилась мужчиной монахом.
Переодетую Ефросинью монахи не узнали, а потому с радостью взяли в свою обитель. Жила она в уединенной келье и провела там 38 лет своей жизни, достигнув духовного совершенства.
Перед своей смертью Ефросинья рассказала своему отцу тайну и попросила, чтобы ее тело похоронил только он. Когда она умерла, отец отдал все свое имущество бедным, а сам принял монашество и жил в келье, где до этого проживала его дочь.
Народные приметы
- Пошел первый снег – зима будет ранней.
- С вишни уже упали все листья — зима придет рано.
- На голубом небе кучевые облака – погода ухудшится.
- Дует юго-западный ветер – будет дождь.
Что нельзя делать 8 октября
- Не злитесь и не злословьте.
- Не стоит поднимать какие-либо вещи с земли.