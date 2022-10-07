Церковне свято 8 жовтня - кому моляться віряни

Яке свято 8 жовтня в церковному календарі

8 жовтня вшановують пам’ять преподобної Єфросинії Олександрійської. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 8 жовтня — день пам’яті преподобної Єфросинії Олександрійської

У суботу, 8 жовтня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобної Єфросинії Олександрійської.

Народилася дівчинка у знатній сім'ї в Олександрії. Мати померла рано (коли Єфросинії було 12 років), тому виховував дитину батько - Пануфрій. Він був благочестивим християнином і навіть постійно ходив до монастиря, отримував благословення від ігумена.

Коли Єфросинії виповнилося 18 років, батько вирішив віддати дівчинку заміж. Він відправив дитину в монастир, щоб там отримати благословення на майбутній шлюб. Ігумен довго розмовляв з дівчиною, а потім дав своє благословення. Однак, сама Єфросинія мріяла про чернече життя.

Вона таємно прийняла постриг, а потім покинула батьківський дім. Вирішила дівчина жити в монастирі, щоб там в молитвах провести усамітнене життя. Єфросинія боялася, що в монастирі її може знайти батько, а тому назвала себе Ізмарагдом і прикинулася мужчиною ченцем.

Переодягнену Єфросинію ченці не впізнали, а тому з радістю взяли в свою обитель. Жила вона у відокремленій келії і провела там 38 років свого життя, досягнувши духовної досконалості.

Перед своєю смертю розповіла Єфросинія своєму батькові таємницю і попросила, щоб її тіло поховав лише він. Коли вона померла, то батько віддав все своє майно бідним, а сам прийняв чернецтво і жив у келії, де до того проживала його донька.

Народні прикмети

Пішов перший сніг - зима буде ранньою.

З вишні вже впало все листя - зима прийде рано.

На блакитному небі купчасті хмари - погода погіршиться.

Дме південно-західний вітер - буде дощ.

Що не можна робити 8 жовтня