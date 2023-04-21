"Покраснели" еще несколько областей в Украине

По сообщениям мониторинговых каналов, зафиксировано движение беспилотников в Винницкой и Житомирской областях.

Воздушные цели улетают очень низко, не все цели могут видеть средства РЛС.

Находитесь в укрытиях до отбоя.

На сегодня небо над Киевом чистое, над областью почти чистое. На Черниговщине также цели не замечены.

Есть движение в направлении Хмельнитчины. Житомирская и Винницкая области – еще есть цели.

В других областях пока чисто.

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Прислушивайтесь к сообщениям местных властей, не забывайте о правиле "двух стен".

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работают по целям.