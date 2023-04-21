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"Покраснели" еще несколько областей в Украине

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2511
Время на прочтение
1 мин
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"Покраснели" еще несколько областей в Украине

Находитесь в укрытиях до отбоя. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Воздушная тревога в некоторых областях Украины продолжается.

По сообщениям мониторинговых каналов, зафиксировано движение беспилотников в Винницкой и Житомирской областях.

Воздушные цели улетают очень низко, не все цели могут видеть средства РЛС.

Находитесь в укрытиях до отбоя.

На сегодня небо над Киевом чистое, над областью почти чистое. На Черниговщине также цели не замечены.

Есть движение в направлении Хмельнитчины. Житомирская и Винницкая области – еще есть цели.

В других областях пока чисто.

Прислушивайтесь к сообщениям местных властей, не забывайте о правиле "двух стен".

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работают по целям.

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Дата публикации
Просмотры
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