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Определились полуфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций: когда поединки 1/2 финала

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Определились полуфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций: когда поединки 1/2 финала

"Вест Хэм" вышел в полуфинал Лиги конференций

Борьбу в каждом из турниров продолжат по четыре клуба.

13 и 20 апреля состоялись матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2022/23.

По их итогам стали известны полуфиналисты обеих турниров.

В полуфинал Лиги Европы вышли "Севилья", "Ювентус", "Байер" и "Рома".

За путевку в финал ЛЕ "Ювентус" сразится с "Севильей", а "Рома" сыграет с "Байером".

Полуфинальные пары Лиги Европы-2022/23:

"Ювентус" (Италия) – "Севилья" (Испания)

"Рома" (Италия) – "Байер" (Германия)

  • Полуфинальные матчи Лиги Европы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

В 1/2 финала Лиги конференций пробились "Фиорентина", "Вест Хэм", АЗ Алкмаар и "Базель".

В полуфиналах "Фиорентина" встретится с "Базелем", а "Вест Хэм" сразится с АЗ Алкмааром.

Полуфинальные пары Лиги конференций-2022/23:

"Фиорентина" (Италия) – "Базель" (Швейцария)

"Вест Хэм" (Англия) – "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)

  • Полуфинальные поединки Лиги конференций пройдут 11 и 18 мая. Финал турнира запланирован на "Эден Арене" в Праге 7 июня 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
72
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