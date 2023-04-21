Определились полуфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций: когда поединки 1/2 финала

Борьбу в каждом из турниров продолжат по четыре клуба.
13 и 20 апреля состоялись матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2022/23.
По их итогам стали известны полуфиналисты обеих турниров.
В полуфинал Лиги Европы вышли "Севилья", "Ювентус", "Байер" и "Рома".
За путевку в финал ЛЕ "Ювентус" сразится с "Севильей", а "Рома" сыграет с "Байером".
Полуфинальные пары Лиги Европы-2022/23:
"Ювентус" (Италия) – "Севилья" (Испания)
"Рома" (Италия) – "Байер" (Германия)
- Полуфинальные матчи Лиги Европы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
В 1/2 финала Лиги конференций пробились "Фиорентина", "Вест Хэм", АЗ Алкмаар и "Базель".
В полуфиналах "Фиорентина" встретится с "Базелем", а "Вест Хэм" сразится с АЗ Алкмааром.
Полуфинальные пары Лиги конференций-2022/23:
"Фиорентина" (Италия) – "Базель" (Швейцария)
"Вест Хэм" (Англия) – "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)
- Полуфинальные поединки Лиги конференций пройдут 11 и 18 мая. Финал турнира запланирован на "Эден Арене" в Праге 7 июня 2023 года.
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