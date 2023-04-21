"Почервоніли" ще кілька областей в Україні

Повітряна тривога в деяких областях України триває.
За повідомленнями моніторингових каналів, зафіксований рух безпілотників у Вінницькій та Житомирській областях.
Повітряні цілі летять дуже низько, не всі цілі можуть бачити засоби РЛС.
Перебувайте в укриттях до відбою.
Станом на зараз небо над Києвом чисте, над областю майже чисте. На Чернігівщині також цілей не помічено.
Є рух у напрямку Хмельниччини. Житомирська та Вінницька області - ще є цілі.
В інших областях поки чисто.
Дослухайтеся до повідомлень місцевої влади, не забувайте про правило "двох стін".
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині сили ППО працюють по цілях.
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