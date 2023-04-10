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Россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
578
Время на прочтение
1 мин
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Россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами

Фото: ТСН.ua

Оккупанты атаковали Херсонщину из авиации.

Вечером 9 апреля 2023 года враги нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины.

Об этом говорится в сообщении в социальных сетях главы военной администрации Херсонской области Александра Прокудина.

Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины.

Информация об объемах разрушений уточняется. Предварительно жертв среди мирных жителей области нет», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее 10 апреля в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога. Но довольно быстро раздался отбой воздушной тревоги.

Добавим, что в Херсоне были слышны взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
578
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