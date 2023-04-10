Росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами

Ввечері 9 квітня 2023 року вороги завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах очільника військової адміністрації Херсонської області Олександра Прокудіна.

Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади.

«Інформація про обсяги руйнувань уточнюється. Попередньо, жертв серед мирних жителів області немає», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше 10 квітня у низці українських областей була оголошена повітряна тривога. Але доволі швидко пролунав відбій повітряної тривоги.

Додамо, що у Херсоні було чути вибухи.

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