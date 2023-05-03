В Украине работает ПВО: Ермак подтвердил

Вражеские беспилотники стали причиной воздушной тривоги.
ПВО – очень мощное.
Об этом в социальных сетях сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По привычке вместо некоторых слов он добавил смайлики.
Информацию о работе ПВО в Киевской области сообщают и мониторинговые каналы.
Однако еще сохраняется угроза атаки беспилотников. Находитесь в укрытиях!
Не снимайте и не выкладывайте ПВО!
В Киевской области раздаются взрывы, вероятно, работает ПВО, — местные СМИ
В области в это время раздается воздушная тревога.
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