В Украине работает ПВО: Ермак подтвердил

ПВО – очень мощное.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По привычке вместо некоторых слов он добавил смайлики.

Информацию о работе ПВО в Киевской области сообщают и мониторинговые каналы.

Однако еще сохраняется угроза атаки беспилотников. Находитесь в укрытиях!

Не снимайте и не выкладывайте ПВО!

В Киевской области раздаются взрывы, вероятно, работает ПВО, — местные СМИ

В области в это время раздается воздушная тревога.