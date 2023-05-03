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В Украине работает ПВО: Ермак подтвердил

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1627
Время на прочтение
1 мин
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В Украине работает ПВО: Ермак подтвердил

По привычке вместо некоторых слов он добавил смайлики.

Вражеские беспилотники стали причиной воздушной тривоги.

ПВО – очень мощное.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По привычке вместо некоторых слов он добавил смайлики.

Информацию о работе ПВО в Киевской области сообщают и мониторинговые каналы.

Однако еще сохраняется угроза атаки беспилотников. Находитесь в укрытиях!

Не снимайте и не выкладывайте ПВО!

В Киевской области раздаются взрывы, вероятно, работает ПВО, — местные СМИ

В области в это время раздается воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
1627
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