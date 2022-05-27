«Военные из Авдеевки получили новые пикапы» – Дмитрий Дронов

Четыре автомобиля приобрели и оборудовали по стандартам НАТО благодаря инициативе экспредседателя «Киевоблгаза».

Экс-чиновник и отец 3 детей с первых дней войны не только занимается волонтерской деятельностью, но и защищает страну в рядах 114-й бригады территориальной обороны Киевской области.

«Война не кончилась. Враг разрушает объекты инфраструктуры, жилые дома, наше культурное наследие и, что самое страшное, человеческие жизни. Так что обязанность каждого украинца – помогать своему государству тем, чем можешь. Эти автомобили – меньше всего, что могу сделать лично я», – считает Дронов.

Военные будут использовать новые автомобили в первую очередь для привоза боеприпасов или продовольствия, для оперативной эвакуации раненых, а в случае необходимости эти машины могут превратиться и в огневые точки.

«Машины хорошо подготовлены для работы в боевых условиях, они будут использоваться для оперативного реагирования на боевые задачи и усиления нашего подразделения на передовой», – отмечает один из командиров подразделения, получившего транспортные средства.

По словам Дмитрия Дронова, очередная партия автомобилей проходит переоснащение, чтобы впоследствии отправиться на передовую. «Я сам офицер, имею высшее военное образование и 7 лет службы в ВСУ, поэтому прекрасно понимаю, насколько техническое оснащение и адаптированный транспорт важны в местах, где ведутся ожесточенные бои. Если моя помощь спасет хотя бы одну жизнь или приблизит Украину хотя бы на сантиметр к победе – значит, это дело не зря».