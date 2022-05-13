«Військові з Авдіївки отримали нові пікапи» – Дмитро Дронов

Чотири автомобілі придбали та устаткували за стандартами НАТО завдяки ініціативі ексголови «Київоблгазу».

Експосадовець та батько 3 дітей з перших днів війни не лише займається волонтерською діяльність, а й боронить країну у лавах 114-ї бригади територіальної оборони Київської області.

«Війна не закінчилася. Ворог руйнує об’єкти інфраструктури, житлові будинки, нашу культурну спадщину, і, що найстрашніше, людські життя. Тож обов’язок кожного українця – допомагати своїй державі тим, чим можеш. Ці автомобілі – найменше, що можу зробити особисто я», – вважає Дронов.

Військові використовуватимуть нові авто в першу чергу для привезення боєприпасів чи продовольства, для оперативної евакуації поранених, а у разі потреби ці машини можуть перетворитися і на вогневі точки.

«Машини добре підготовлені для роботи в бойових умовах, вони будуть використовуватися для оперативного реагування на бойові задачі та посилення нашого підрозділу на передовій», – зазначає один з командирів підрозділу, який отримав транспортні засоби.

Наразі, за словами Дмитра Дронова, чергова партія автомобілів проходить переоснащення, аби згодом відправитись на передову. «Я сам офіцер, маю вищу військову освіту та 7 років служби у ЗСУ, тож чудово розумію наскільки технічне оснащення та адаптований транспорт важливі у місцях, де точаться запеклі бої. Якщо моя допомога врятує хоча б одне життя або наблизить Україну хоча б на сантиметр до перемоги – значить ця справа недаремна».