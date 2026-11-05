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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
32

Катастрофа с водой! Послушайте, как поступать, чтобы уберечь себя!

Катастрофа с водой! Послушайте, как поступать, чтобы уберечь себя!

Катастрофа с водой! Послушайте, как поступать, чтобы уберечь себя!

Отсутствие воды – такая реальность постигла жителей отдельных городов Украины. После массированного обстрела инфраструктурных объектов перебои с водоснабжением фиксировали в Киеве, Киевщине, Житомирщине и Волыни. В случае отсутствия воды, Минздрав рекомендует использовать воду из бюветов, колодцев, шахтных колодцев, пунктов разлива воды или искать фасованную бутылочную воду. Больше об этом поговорим с Еленой Комар - лор-врачом, директором благотворительного фонда "Петушок".

Дата публикации
Количество просмотров
32

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