Катастрофа з водою! Послухайте, як діяти, щоб вберегти себе!

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Відсутність води - така реальність спіткала жителів окремих міст України. Після масованого обстрілу інфраструктурних об'єктів, перебої з водопостачанням фіксували у Києві, на Київщині, Житомирщині та Волині. У разі відсутності води, МОЗ рекомендує використовувати воду з бюветів, колодязів, шахтних криниць, пунктів розливу води або ж шукати фасовану пляшкову воду. Більше про це поговоримо з Оленою Комар - лор-лікаркою, директоркою благодійного фонду “Півник”.