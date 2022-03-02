Где в Киеве можно купить инсулин: список аптек

Инсулин отпускается по электронным и бумажным рецептам.
КГГА обнародовала список столичных аптек, где больные диабетом могут купить инсулин.
Киевляне могут приобрести инсулин по электронному или бумажному рецепту.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
"Сегодня, когда мы живем по законам военного времени, кроме принятия и внедрения важных глобальных решений, как никогда важна поддержка со стороны родственников, знакомых и даже незнакомых людей. И каждый день мы видим, что украинцы демонстрируют всему миру не только чрезвычайное мужество, но и человечность по отношению друг к другу Если у вас есть одинокие больные люди – узнайте, нужные ли им лекарства. Если есть возможность – сходите получить их рецепт и приобретите медикаменты, которые сохранят им жизнь. Обратите на это внимание. Наша сила – в единении", — подчеркнула Валентина Гинзбург.
Адреса аптечных заведений КП, работающих 2 марта (ввиду работы в условиях военного положения, перечень открытых аптек может изменяться с учетом вопроса безопасности работы заведений по конкретным адресам).
- Аптека №125 пункт №1 ул. Подвысоцкого, 4-А;
- Аптека №27 ул. Богдана Хмельницкого, 42 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №1 ул. Владимирская, 51/55 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №38 ул. Вацлава Гавела, 75 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №110 ул. Гарматная, 16/85;
- Аптека №75 пр-т Победы, 104 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №59 пр-т Маяковского, 47 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №119 пр-т Маяковского,15 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №102 пункт №1 Харьковское шоссе 121;
- Аптека №109 пункт №1 Краковская 13;
- Аптека №104 Зодчих, 50;
- Аптека №107 Вербицкого, 5 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №64 Маршала Якубовского,6 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №40 Зои Гайдай, 5;
- Аптека №7 Сечевых Стрельцов, 10 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №57 Героев Днепра, 18;
- Аптека №74 Маршала Тимошенко,14 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №44 Героев Сталинграда, 27 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №126 Джона Маккейна, 35а;
- Аптека №35 Данилы Щераковского, 32/38;
- Аптека №87 Ревуцкого, 16а ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №102 Юрия Пасхалина, 4/6 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №113 Юрия Гагарина, 2/35 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №106 Березняковская, 8 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №109 Раисы Окипной, 9 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №105 Миколайчука Ивана 3А;
- Аптека №30 Алматинская, 103 /1 ИНСУЛИНЫ
- Аптека №55 Днепроводская, 13/1;
- Аптека №51 Свободы, 22 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №79 бульвар Перова,15 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №63 Кубанской Украины, 26;
- Аптека №17 пункт 1 проспект Лобановского,2 ИНСУЛИНЫ
- Аптека №54 Вацлава Гавела, 6/7А помещение 10
- Аптека №128 Героев Севастополя, 44/10 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №77 Миропольская,1;
- Аптека №81 пр-т Маяковского, 73;
- Аптека №109 пункт 2 Энтузиастов 13-А;
- Аптека №83 Драйзера,8;
- Аптека №130 Щербаковского Даниила,60 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №46 ул. Константиновская, 1/2 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №74 пункт №1 ул. Тимошенко, 14;
- Аптека №51 пр-т Свободы, 22 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №90 ул. Исаакяна, 2 ИНСУЛИНЫ;
- Аптека №95 ул. Ивана Выговского, 14;
- Аптека №127 ул. Васильковская, 55;
- Аптека №71 ул. Пшеничная, 16;
- Аптека №3 пр-т Романа Шухевича, 2-В;
- Аптека №101 пр-т Соборности, 6;