Где в Киеве можно купить инсулин: список аптек

Инсулин отпускается по электронным и бумажным рецептам.

КГГА обнародовала список столичных аптек, где больные диабетом могут купить инсулин.

Киевляне могут приобрести инсулин по электронному или бумажному рецепту.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

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"Сегодня, когда мы живем по законам военного времени, кроме принятия и внедрения важных глобальных решений, как никогда важна поддержка со стороны родственников, знакомых и даже незнакомых людей. И каждый день мы видим, что украинцы демонстрируют всему миру не только чрезвычайное мужество, но и человечность по отношению друг к другу Если у вас есть одинокие больные люди – узнайте, нужные ли им лекарства. Если есть возможность – сходите получить их рецепт и приобретите медикаменты, которые сохранят им жизнь. Обратите на это внимание. Наша сила – в единении", — подчеркнула Валентина Гинзбург.

Адреса аптечных заведений КП, работающих 2 марта (ввиду работы в условиях военного положения, перечень открытых аптек может изменяться с учетом вопроса безопасности работы заведений по конкретным адресам).