Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Как получить рецепт на инсулин в Киеве

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как получить рецепт на инсулин в Киеве

pixabay.com

В Киеве инсулин отпускают по электронным и бумажным рецептам.

Получить бумажный рецепт на инсулин можно у врача, с которым подписана декларация на обслуживание (в Центрах медико-санитарной помощи), или у узкого специалиста (в Консультативно-диагностических центрах). Об этом сообщили в КГГА.

Как получить рецепт на инсулин

Для того чтобы получить рецепт, пациенту или его представителю необходимо обратиться в заведение без предварительной записи, но с учетом требований комендантского часа.

Кроме инсулинов бумажные рецепты действуют и на жизненно необходимые лекарства для хронических больных, а также препараты, отпускаемые по программе «Доступные лекарства».

Если вблизи вас есть одинокие больные люди – узнайте, нужно ли лекарство. Если есть возможность – сходите получить их рецепт и приобретите медикаменты, которые сохранят им жизнь.

Список открытых аптек может изменяться с учетом вопроса безопасности работы заведений по конкретным адресам. Предоставляем также список аптек КП "Фармация", работающих 2 марта.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация