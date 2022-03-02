Как получить рецепт на инсулин в Киеве

Как получить рецепт на инсулин в Киеве

В Киеве инсулин отпускают по электронным и бумажным рецептам.

Получить бумажный рецепт на инсулин можно у врача, с которым подписана декларация на обслуживание (в Центрах медико-санитарной помощи), или у узкого специалиста (в Консультативно-диагностических центрах). Об этом сообщили в КГГА.

Как получить рецепт на инсулин

Для того чтобы получить рецепт, пациенту или его представителю необходимо обратиться в заведение без предварительной записи, но с учетом требований комендантского часа.

Кроме инсулинов бумажные рецепты действуют и на жизненно необходимые лекарства для хронических больных, а также препараты, отпускаемые по программе «Доступные лекарства».

Если вблизи вас есть одинокие больные люди – узнайте, нужно ли лекарство. Если есть возможность – сходите получить их рецепт и приобретите медикаменты, которые сохранят им жизнь.

Список открытых аптек может изменяться с учетом вопроса безопасности работы заведений по конкретным адресам. Предоставляем также список аптек КП "Фармация", работающих 2 марта.