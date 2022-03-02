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Як отримати рецепт на інсулін у Києві

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Як отримати рецепт на інсулін у Києві

pixabay.com

У Києві інсулін відпускають за електронними та паперовими рецептами.

Отримати паперовий рецепт на інсулін можна у лікаря, з яким підписано декларацію на обслуговування (в Центрах первинної-медико-санітарної допомоги), або у вузького спеціаліста (в Консультативно-діагностичних центрах). Про це повідомили у КМДА.

Як отримати рецепт на інсулін

Для того, щоби отримати рецепт, пацієнту або його представнику необхідно звернутися у заклад без попереднього запису, але з урахуванням вимог комендантської години.

Окрім інсулінів паперові рецепти наразі діють і на життєво необхідні ліки для хронічних хворих, а також препарати, які відпускаються по програмі «Доступні ліки». 

Якщо поблизу вас є одинокі хворі люди – дізнайтеся, чи потрібні їм ліки. Якщо є можливість – сходіть отримати їх рецепт та придбайте медикаменти, які збережуть їм життя. 

Перелік відкритих аптек може змінюватися з огляду на питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами. Надаємо також перелік аптек КП "Фармація", що працюють 2 березня.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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