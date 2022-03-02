Як отримати рецепт на інсулін у Києві

Як отримати рецепт на інсулін у Києві

У Києві інсулін відпускають за електронними та паперовими рецептами.

Отримати паперовий рецепт на інсулін можна у лікаря, з яким підписано декларацію на обслуговування (в Центрах первинної-медико-санітарної допомоги), або у вузького спеціаліста (в Консультативно-діагностичних центрах). Про це повідомили у КМДА.

Як отримати рецепт на інсулін

Для того, щоби отримати рецепт, пацієнту або його представнику необхідно звернутися у заклад без попереднього запису, але з урахуванням вимог комендантської години.

Окрім інсулінів паперові рецепти наразі діють і на життєво необхідні ліки для хронічних хворих, а також препарати, які відпускаються по програмі «Доступні ліки».

Якщо поблизу вас є одинокі хворі люди – дізнайтеся, чи потрібні їм ліки. Якщо є можливість – сходіть отримати їх рецепт та придбайте медикаменти, які збережуть їм життя.

Перелік відкритих аптек може змінюватися з огляду на питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами. Надаємо також перелік аптек КП "Фармація", що працюють 2 березня.