Де у Києві можна купити інсулін: список аптек

Інсулін відпускається за електронними та паперовими рецептами.
КМДА оприлюднила список столичних аптек, де хворі на діабет можуть купити інсулін.
Кияни можуть придбати інсулін за електронним або паперовим рецептом.
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург.
"Сьогодні, коли ми живемо за законами воєнного часу, окрім прийняття та впровадження важливих глобальних рішень, як ніколи важлива підтримка з боку родичів, знайомих і, навіть, незнайомих людей. І кожного дня ми бачимо, що українці демонструють всьому світові не лише надзвичайну мужність, а й людяність у відношенні один до одного. Якщо поблизу вас є одинокі хворі люди – дізнайтеся, чи потрібні їм ліки. Якщо є можливість – сходіть отримати їх рецепт та придбайте медикаменти, які збережуть їм життя. Зверніть на це увагу. Наша сила – у єднанні!", - наголосила Валентина Гінзбург.
Адреси аптечних закладів КП, що працюють 2 березня (зважаючи на работу в умовах воєнного стану, перелік відкритих аптек може змінюватися з огляду на питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами).
- Аптека №125 пункт №1 вул. Підвисоцького, 4-А;
- Аптека №27 вул. Богдана Хмельницького, 42 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №1 вул. Володимирська, 51/55 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №38 вул. Вацлава Гавела, 75 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №110 вул. Гарматна, 16/85;
- Аптека №75 пр-т Перемоги, 104 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №59 пр-т Маяковського, 47 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №119 пр-т Маяковського,15 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №102 пункт №1 Харківське шосе 121;
- Аптека №109 пункт №1 Краківська 13;
- Аптека №104 Зодчих, 50;
- Аптека №107 Вербицького, 5 ІНСУЛІНИ;
- Аптека № 64 Маршала Якубовського,6 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №40 Зої Гайдай, 5;
- Аптека №7 Січових Стрільців, 10 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №57 Героїв Дніпра, 18;
- Аптека №74 Маршала Тимошенка,14 ІНСУЛІНИ;
- Аптека № 44 Героїв Сталінграду, 27 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №126 Джона Маккейна, 35а;
- Аптека № 35 Данили Щераківського, 32/38;
- Аптека №87 Ревуцького, 16а ІНСУЛІНИ;
- Аптека №102 Юрія Пасхаліна, 4/6 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №113 Юрія Гагаріна, 2/35 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №106 Березняківська, 8 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №109 Раїси Окіпної, 9 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №105 Миколайчука Івана 3 А;
- Аптека №30 Алматинська, 103 /1 ІНСУЛІНИ
- Аптека №55 Дніпроводська, 13/1;
- Аптека №51 Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №79 бульвар Перова,15 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №63 Кубанської України, 26;
- Аптека №17 пункт 1 проспект Лобановського,2 ІНСУЛІНИ
- Аптека №54 Вацлава Гавела, 6/7А приміщення 10
- Аптека №128 Героїв Севастополя, 44/10 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №77 Миропільська,1;
- Аптека №81 пр-т Маяковського ,73;
- Аптека №109 пункт 2 Ентузіастів 13-А;
- Аптека №83 Драйзера,8;
- Аптека №130 Щербаківського Данила,60 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №46 вул. Костянтинівська, 1/2 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №74 пункт №1 вул. Тимошенка, 14;
- Аптека №51 пр-т Свободи, 22 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №90 вул. Ісаакяна, 2 ІНСУЛІНИ;
- Аптека №95 вул. Івана Виговського, 14;
- Аптека №127 вул. Васильківська, 55;
- Аптека №71 вул. Пшенична, 16;
- Аптека № 3 пр-т Романа Шухевича, 2-В;
- Аптека № 101 пр-т Соборності, 6;