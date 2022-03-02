Де у Києві можна купити інсулін: список аптек

Інсулін відпускається за електронними та паперовими рецептами.

КМДА оприлюднила список столичних аптек, де хворі на діабет можуть купити інсулін.

Кияни можуть придбати інсулін за електронним або паперовим рецептом.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург.

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"Сьогодні, коли ми живемо за законами воєнного часу, окрім прийняття та впровадження важливих глобальних рішень, як ніколи важлива підтримка з боку родичів, знайомих і, навіть, незнайомих людей. І кожного дня ми бачимо, що українці демонструють всьому світові не лише надзвичайну мужність, а й людяність у відношенні один до одного. Якщо поблизу вас є одинокі хворі люди – дізнайтеся, чи потрібні їм ліки. Якщо є можливість – сходіть отримати їх рецепт та придбайте медикаменти, які збережуть їм життя. Зверніть на це увагу. Наша сила – у єднанні!", - наголосила Валентина Гінзбург.

Адреси аптечних закладів КП, що працюють 2 березня (зважаючи на работу в умовах воєнного стану, перелік відкритих аптек може змінюватися з огляду на питання безпеки роботи закладів за конкретними адресами).