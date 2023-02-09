Россия пытается атаковать Запорожскую область: в области раздаются взрывы

В городе и области раздается воздушная тревога.
В четверг, 9 февраля, в Запорожской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. После этого в небо вздымается густой черный дым.
Информацию о взрывах подтвердили в Запорожской ОГА.
"Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах! Враг в очередной раз пытается атаковать. Просьба не распространять фото-, видео-материалы. Не помогайте враждебным и диверсионным силам ориентироваться на наших родных просторах", — говорится в сообщении.
До этого в местных пабликах сообщали о звуках взрывов в Запорожье. Очевидцы публикуют кадры, где видно, как в небо вздымается черный дым.
Добавим, что в ряде областей, в частности восточных и южных, объявили воздушную тревогу. Речь идет о Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой, Харьковской, Кировоградской и Одесской. Тревогу объявили около 13:00.
Добавим, что в 13:47 секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что слышавшие горожанами взрывы - эхо из соседней громады.
"Звуки взрывов, которые только что были слышны в городе, это эхо из соседней громады. В самом Запорожье в настоящее время все спокойно, прилетов не зафиксировано", - заверил он.
Напомним, на днях российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Терехов рассказал, что обстреляли оккупанты и о пожаре на месте "прилета".
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