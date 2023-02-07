В Харькове раздаются взрывы: по центру города выпустили до 10 ракет

Жителей Харькова призывают быть в укрытиях.

В Харькове вечером, 7 февраля, слышны взрывы. Россияне снова обстреливают город.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 22:58. Сразу после этого в городе слышались звуки взрывов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!", — написал Синегубов.

Известно, что российские оккупанты обстреляли центр Харькова. По городу было выпущено более 6 ракет С-300.

"Попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова. Предварительно С-300, от 6 до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - написал Синегубов.

Напомним, 5 февраля, около 8 утра, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе и в Харькове. Впоследствии появилась информация о ракетной атаке на город. Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали город двумя ракетами С-300. Снаряды попали по Киевскому району Харькова.

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