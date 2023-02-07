Павел Зибров похвастался 25-летней дочерью-красавицей

Народный артист Украины Павел Зибров похвастался взрослой дочерью-красавицей.

В частности, музыкант опубликовал фото в Instagram, на котором изображен с 25-летней Дианой. Папа с дочерью позировали перед камерой среди заснеженного парка Киева.

Как признался исполнитель, утром 7 февраля они вместе ездили по делам. После этого Павел решил прогуляться по заснеженному Киеву с Дианой и вместе провести досуг.

Павел Зибров с дочерью / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"После утренних дел прогулялись с Дианкой по парку. Снег, тишина, красота!" – подписал фотографию артист.

Отметим, что 25-летняя Диана, которой 21 февраля исполнится 26 лет, работает на папу. Девушка помогает Павлу Зиброву у творческих делах. Как ранее рассказывал музыкант, у его дочери немало обязанностей, которые она выполняет отлично. Так что певец платит Диане полноценную зарплату.

Напомним, ранее Павел Зибров показывал, как поддерживает украинских защитников, которые героически защищают страну от российских оккупантов. В частности, музыкант спел в госпитале для военных, которые сейчас находятся на реабилитации.

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