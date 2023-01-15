Павел Зибров в госпитале спел под гитару для раненых защитников

Певец Павел Зибров приехал поддержать раненых украинских защитников в одном из госпиталей.

Исполнитель посетил военных, которые сейчас проходят лечение. Прямо посреди палаты Зибров устроил для наших воинов небольшой концерт, во время которого спел свои известные хиты под гитару. Видео со встречи певец поделился в Instagram.

"Музыкально-психологическая поддержка для наших героев. К сожалению, редко выкладываю подобные видео, но на этот раз решил делись. Это действительно важно! Спасибо каждому защитнику и защитнице за наше спокойствие! Спасибо медикам, которые под взрывами и обстрелами оказывают помощь тем, кто в ней нуждается" ! Пусть Господь Бог оберегает вас", — написал Зибров.

Украинские защитники были рады встретиться с исполнителем. После выступления они могли пообщаться с общими фотографиями с артистом.

Напомним, недавно Павел Зибров рассказал, как выплачивает зарплату своей дочери Диане, которая сейчас является его менеджером.

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