Украинец пытался незаконно ввезти в Молдову два беспилотника

Два беспилотника обнаружили в чемодане пассажира, выбравшего зеленый коридор "нечего декларировать".
В международном аэропорту "Кишинев" сотрудники подвергли специализированному контролю багаж пассажиров по маршруту Стамбул – Кишинев.
Об этом сообщает TV Moldova.
Отмечается, что в результате проверки в багаже пассажира обнаружены два незаявленных таможенного органа беспилотника модели DJI Mavic 3. Оказалось. что задержанный гражданин 30-летний украинец.
У мужчины изъяли дрона, теперь он рискует получить штраф.
Напомним, что Министерство финансов США заявило о введении санкций против китайских компаний, снабжавших Иран деталями для боевых беспилотников, в том числе Shahed-136.
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