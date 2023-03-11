Украинец пытался незаконно ввезти в Молдову два беспилотника

Два беспилотника обнаружили в чемодане пассажира, выбравшего зеленый коридор "нечего декларировать".

В международном аэропорту "Кишинев" сотрудники подвергли специализированному контролю багаж пассажиров по маршруту Стамбул – Кишинев.

Об этом сообщает TV Moldova.

Отмечается, что в результате проверки в багаже пассажира обнаружены два незаявленных таможенного органа беспилотника модели DJI Mavic 3. Оказалось. что задержанный гражданин 30-летний украинец.

У мужчины изъяли дрона, теперь он рискует получить штраф.

Также читайте Белорусы обустроили на границе с Польшей понтон для переправы нелегалов (видео)

Напомним, что Министерство финансов США заявило о введении санкций против китайских компаний, снабжавших Иран деталями для боевых беспилотников, в том числе Shahed-136.