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Украинец пытался незаконно ввезти в Молдову два беспилотника

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
262
Время на прочтение
1 мин
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Украинец пытался незаконно ввезти в Молдову два беспилотника

Скриншот с видео

Два беспилотника обнаружили в чемодане пассажира, выбравшего зеленый коридор "нечего декларировать".

В международном аэропорту "Кишинев" сотрудники подвергли специализированному контролю багаж пассажиров по маршруту Стамбул – Кишинев.

Об этом сообщает TV Moldova.

Отмечается, что в результате проверки в багаже пассажира обнаружены два незаявленных таможенного органа беспилотника модели DJI Mavic 3. Оказалось. что задержанный гражданин 30-летний украинец.

У мужчины изъяли дрона, теперь он рискует получить штраф.

Напомним, что Министерство финансов США заявило о введении санкций против китайских компаний, снабжавших Иран деталями для боевых беспилотников, в том числе Shahed-136.

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Дата публикации
Просмотры
262
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