Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українець намагався незаконно ввезти до Молдови два безпілотники

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
346
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українець намагався незаконно ввезти до Молдови два безпілотники

Скриншот з відео

Два безпілотники виявили у валізі пасажира, який вибрав зелений коридор "нема чого декларувати".

У міжнародному аеропорті "Кишинів" співробітники піддали спеціалізованому контролю багаж пасажирів за маршрутом Стамбул – Кишинів.

Про це повідомляє TV Moldova.

Зазначається, що у результаті перевірки в багажі пасажира виявлено два незаявлених митному органу безпілотника моделі DJI Mavic 3. Вияивлося. що затриманий є громадянином 30-річний українець. 

У чоловіка вилучили дрона, тепер він ризикує отримати штраф.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США заявило про запровадження санкцій проти китайських компаній, які постачали в Іран деталі для бойових безпілотників, у тому числі Shahed-136.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
346
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація