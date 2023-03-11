Українець намагався незаконно ввезти до Молдови два безпілотники

Два безпілотники виявили у валізі пасажира, який вибрав зелений коридор "нема чого декларувати".
У міжнародному аеропорті "Кишинів" співробітники піддали спеціалізованому контролю багаж пасажирів за маршрутом Стамбул – Кишинів.
Про це повідомляє TV Moldova.
Зазначається, що у результаті перевірки в багажі пасажира виявлено два незаявлених митному органу безпілотника моделі DJI Mavic 3. Вияивлося. що затриманий є громадянином 30-річний українець.
У чоловіка вилучили дрона, тепер він ризикує отримати штраф.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів США заявило про запровадження санкцій проти китайських компаній, які постачали в Іран деталі для бойових безпілотників, у тому числі Shahed-136.
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