США ввели санкции против компаний из Китая, которые помогали Ирану производить дроны

Министерство финансов США заявило о введении санкций против китайских компаний, снабжавших Иран деталями для боевых беспилотников, в том числе Shahed-136.

Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), — пишет Укринформ.

«OFAC ввел санкции против сети из пяти компаний и одного человека из-за их поддержки попыток Ирана закупить беспилотные летательные аппараты», — говорится в документе.

В перечне ограничений компании КНР Koto Machinery, Raven, Guilin Alpha, S&C Trade и Caspro.

Эта сеть отвечает за реализацию и доставку компонентов, которые можно применить для производства боевых беспилотников. Их использует, в частности, иранская авиационная промышленная компания HESA, производящая дроны-камикадзе Shahed-136 (санкции против нее США ввели ранее – ред.).

«Иран напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения из-за использования Россией иранских БПЛА», — заявил связи заместитель министра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Соединенные Штаты продолжат выявлять сети и схемы закупок, обеспечивающие поставки в Россию БПЛА и других вооружений для применения в войне против Украины.

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Напомним, что ранее сообщалось, что Иран, вероятно, модифицирует ударные беспилотники, которые он предоставляет РФ, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб инфраструктурным целям в Украине.

СМИ писали, что Москва и Тегеран разрабатывают предварительные планы по производству беспилотников иранского производства в России.

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