Иран модифицирует беспилотники, чтобы нанести максимальный ущерб Украине – отчет CNN

Неразорванный боезаряд Shahed-131, найденная на юге Украины в октябре 2022 года, была исследована британской организацией Conflict Armament Research.

Иран, похоже, модифицирует ударные беспилотники, которые он предоставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб инфраструктурным целям в Украине.

Об этом говорится в отчете, публикуемом CNN.

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Неразорванный боезаряд иранского беспилотника Shahed-131, найденный на юге Украины в Одесской области в октябре 2022 года, был исследован в прошлом месяце британской организацией Conflict Armament Research (CAR) вместе с украинскими военными. CAR дал свои выводы сначала CNN.

Состав боезаряда помогает объяснить, почему атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру в течение последних нескольких месяцев оказались столь эффективными.

Аналитики группы считают, что боезаряды, длина которых чуть меньше двух футов (около 60 см), были поспешно модифицированы плохо подогнанными слоями десятков мелких металлических фрагментов, которые при ударе разлетаются по большому радиусу.

Кроме осколков есть еще 18 меньших "зарядов", которые, расплавленные взрывной волной, могут пробивать броню и создавать эдакий эффект взрыва "на 360 градусов".

Накопление этих элементов максимизирует способность боезаряда разрушать такие цели как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и крупные мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонт.

По словам экспертов, боезаряды, нацеленные на боевые средства, такие как танки или артиллерию, сконструированы по-другому.

"Было много предположений, что эта взрывчатка была очень грубой, дешевой и простой. Но глядя на боезаряд, становится понятно, что было приложено много внимания, чтобы он наносил как можно больший ущерб инфраструктуре в большом радиусе", — сказал Дэмиен Сплитерс, один из экспертов, которые исследовали боеголовку.

Напомним, что российские оккупанты уже почти месяц не использовали иранские беспилотники Shahed для ударов по территории Украины. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что РФ ждет новую партию беспилотников, или же придерживает их для новой атаки.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) за 27 января говорилось, что в РФ осталось беспилотников только для нескольких масштабных ударов.

Однако, по информации ГУР, Россия в ближайшее время получит новую партию дронов от Ирана.

Кроме того, издание The Wall Street Journal сообщало, что Москва и Тегеран разрабатывают предварительные планы по производству беспилотников иранского производства в России.

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