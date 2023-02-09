Іран модифікує безпілотники, щоб завдати максимальної шкоди Україні – звіт CNN

Нерозірваний боєзаряд Shahed-131, знайдений на півдні України в жовтні 2022 року, був досліджений британською організацією Conflict Armament Research.

Іран, схоже, модифікує ударні безпілотники, які він надає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.

Про це йдеться у звіті, який публікує CNN.

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Нерозірваний боєзаряд іранського безпілотника Shahed-131, знайдений на півдні України в Одеській області в жовтні 2022 року, був досліджений минулого місяця британською організацією Conflict Armament Research (CAR) разом з українськими військовими. CAR надав свої висновки спочатку CNN.

Склад боєзаряду допомагає пояснити, чому атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру протягом останніх кількох місяців виявилися таким ефективними.

Аналітики групи вважають, що боєзаряди, довжина яких трохи менше двох футів (близько 60 см), були поспішно модифіковані погано підігнаними шарами десятків дрібних металевих фрагментів, які під час удару розлітаються по великому радіусу.

Окрім осколків, є ще 18 менших "зарядів", які, розплавлені вибуховою хвилею, можуть пробивати броню та створювати такий собі ефект вибуху "на 360 градусів".

Накопичення цих елементів максимізує здатність боєзаряду руйнувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач і великі потужні трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонт.

За словами експертів, боєзаряди, націлені на бойові засоби, такі як танки або артилерію, сконструйовані по-іншому.

"Було багато припущень, що ця вибухівка була дуже грубою, дешевою та простою. Але дивлячись на боєзаряд, стає зрозуміло, що було докладено багато уваги, аби він завдавав якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі", – сказав Деміен Сплітерс, один із експертів, які досліджували боєголовку.

Нагадаємо, що російські окупанти вже майже місяць не використовували іранські безпілотники Shahed для ударів по території України. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що РФ чекає на нову партію безпілотників, або ж притримує їх для нової атаки.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 27 січня йшлося, що у РФ залишилося безпілотників лише для кількох масштабних ударів.

Проте, за інформацією ГУР, Росія найближчим часом отримає нову партію дронів від Ірану.

Крім того, видання The Wall Street Journal повідомляло, що Москва та Тегеран розробляють попередні плани щодо виробництва безпілотників іранського виробництва в Росії.

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