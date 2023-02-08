Росія використовує закуплені мікрочіпи для пралок і молоковідсмоктувачів для створення безпілотників: санкції безсилі

Парк безпілотників, які бомблять українські міста, Росія поповнює завдяки гнучкому ланцюжку постачань в обхід санкцій, про це йдеться в розслідуванні, що спільно провели кореспонденти Reuters, опозиційні російські журналісти та британські військові експерти, зазначає ТСН.

Розслідувачі переконані: Москва досі отримує західні комплектуючі для безпілотників через підставні компанії. Лише за минулий 2022 рік Росія здійснила закупівлі на понад 25 мільйонів доларів, зокрема у компаній зі Сполучених Штатів та Ізраїлю.

За пів року до повномасштабного вторгнення Росії українські військові збили на Донеччині ворожий беспілотник. На його уламках можна побачити маркування та серійним номером ізраїльської компанії і це попри те, що від 2014 року військово-промисловий комплекс РФ під міжнародними санкціями. Нічого не змінилось і під час великої війни. Так, нещодавно на передових позиціях Повітряні сили ЗСУ приземлили ворожий БПЛА «Орлан-10», що також складався із західних комплектуючих. Зокрема, у ньому використовувались французькі тепловізори.

Таємний ланцюжок, за яким західні деталі для беспілотників надходили в РФ, всередині грудня викрили міжнародні розслідувачі. В основі їхнього матеріалу - дослідження аналітиків української ради економічної безпеки, які першими виявили тіньову схему. “Коли почались вводитись санкцій в 2014 році проти воєнно-промислового комплексу Росії, вони почали використовувати так звані «компанії-прокладки». Вони почали створювати компанії в Росії та Китаї щодо закупівлі саме комерційної мікроелектроніки. Я це підкреслю. Тобто вони використовують саме комерційні чіпи, які ви можете купити будь-де, тобто на будь-якому маркет-плейсі у світі. Саме завдяки цьому вони використовують підставні компанії, тобто їм потрібна масовість, їм потрібні масові закупівлі. Це не говориться про один-два чіпи. Там 500-1000 штук і в них таких дуже багато схем. Саме завдяки цьому вони збирають такий беспілотник як «Орлан»”, - пояснює експерт ради економічної безпеки України Антон Микитюк.

У раді економічної безпеки дійшли висновку, що країна-агресорка від початку вторгнення кілька місяців масово імпортувала мікрочіпи для холодильників, пральних машинок і навіть молоковідсмоктувачів, аби потім використати цю побутову електроніку для виробництва озброєння, насамперед беспілотників.

“Майже всі виробники чіпів говорять, що вони не постачають до Росії. Це правда, вони не постачають своїх комплектуючих до Росії напряму, але вони постачають дистриб'юторам в Китай, які потім постачають до Росії. Тобто потрібні системні зміни саме недопущення взагалі отримання Росією будь-яких компонентів мікроелектроніки. Оскільки чіпи - це критичне обладнання, тобто без чіпів “Орлан” не зможе літати взагалі. Тобто, якщо ми зможемо це прибрати, то ми нанесемо саме великий удар російській військовій промисловості”. - додає експерт.

Скільки таких комерційних чіпів закупили росіяни після 24 лютого достеменно невідомо, а от шкода від нашпигованих імпортною електронікою російських “Орланів” на фронті відчутна, твердять українські військові. Цей беспілотник є одним із засобів наведення ворожої артилерії.

Закупівлі через дрібні, нікому не відомі іноземні компанії тривають і досі. “Не так давно була інформація, що в Італії затримали такий вантаж, який був для Росії з комплектуючими для беспілотників. Традиційно Росія закуповує через об’єднані арабські емірати. Тобто не ті об’єми, ціна буде більша, але Росія зараз має величезну кількість таких вільних коштів і вона може закуповувати за будь-якими цінами”, - переконує військовий експерт Михайло Жирохов.

Зупинити це, зізнаються експерти, надзвичайно складно. “Фінансова і економічна система світу така розгалужена, що проконтролювати куди йде той чи інший чіп в мікрохвильовку, там де не будь, де зібрано в Китаї, або на Росії він їде, неможливо. Все повністю перекрити це шлях в нікуди і ніякий західних виробник на це не піде”, - додає Жирохов.

Лідери ЄС сподіваються вплинути на виробництво дронів Росією завдяки санкціям, ухваленим наприкінці року у 9-му пакеті. Там забороняється продавати двигуни для коптерів не лише напряму до РФ, а й третім країнам, що можуть перепродати їх Росії. Адже, без двигунів, чіпи в обхід санкцій будуть ні до чого.

Росія поповнює парк безпілотників в обхід санкцій: як це зупинити

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