"Корейський сценарій" для України: експерт розкрив подробиці російської ІПСО

Росія в рамках ІПСО поширює інформацію щодо розділу України за прикладом Північної і Південної Кореї, сподіваючись, що цей сценарій підхопить Захід.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий експерт Михайло Самусь.

"Це російська ІПСО. Це казав Арестович під час великої дискусійної розмови. У них там свій клуб, вони обговорюють з колегами різні сценарії. Арестович про цей існуючий в інформаційному полі сценарій розповідав. Це вирізається, потім російські Telegram-канали розігнали, це підхопили західні партнери, вони люблять це робити, а вже потім воно прийшло до нас - "Арестович заявив таку зраду", - заявив він.

Експерт також зазначив, що про цей корейський сценарій, "казав пару місяців тому якийсь американський генерал".

"Це може казати людина, яка взагалі не знає, де Україна знаходиться, де Росія. До чого тут Корея? Сказати придністровський чи абхазький сценарій - це трохи ближче до пострадянських реалій. Але Корея - які ми з Росією Кореї?" - наголосив він.

За словами Самуся, "ми до Північної і Південної Кореї взагалі відношення не маємо, в нас зовсім інша ситуація".

"Росія не стане Північною Кореєю, нехай навіть не сподівається. Вони розваляться, вони занадто великі, щоб бути такими монолітними, як люди, які живуть за ідеологією чучхе. Хоча вони досить близькі до цієї ідеології, але нехай навіть не мріють - нічого не вийде", - додав експерт.

Нагадаємо, заступник керівника російського радбезу Дмитро Медведєв 7 лютого заявив, що Україна начебто розглядає можливість завершити війну поділом територій, ставши "Південною Кореєю" і сподіваючись на звільнення окупованої частини країни.

У відповідь секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в Україні не буде жодного "корейського сценарію", який хочуть нав'язати російські окупанти, не зумівши захопити всю державу.

Раніше Данілов повідомив, що РФ планує нав'язати Україні "корейський варіант" врегулювання війни, який передбачає поділ країни. Секретар РНБО також наголосив, що самі корейці шкодують про такий поділ і мають через це на сьогодні проблеми.

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