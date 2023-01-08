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Росія хоче нав'язати Україні "корейський варіант" врегулювання війни – Данілов

Росія хоче нав'язати Україні "корейський варіант" врегулювання війни – Данілов

Фото: Associated Press

Такий сценарій передбачає поділ нашої країни.

Росіяни збираються запропонувати Україні так званий "корейський варіант" врегулювання війни, що передбачає поділ країни.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Українська правда.

"Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна "38 паралель" (за якою було розділено Північну та Південну Кореї – ред.) – от тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати – це "38 паралель", – сказав Олексій Данілов.

Він також додав, що самі корейці про це шкодують.

"Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження... Сьогодні мають проблеми", – продовжив секретар РНБО.

Окрім того, він сказав, що заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак "ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі й через них передає меседжі, що вони (росіяни – ред.) готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні і примусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир’я".

Проте, за словами Олексія Данілова, багато маркерів свідчать про можливе загострення бойових дій у лютому.

Раніше радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що проміжних варіантів у війні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, Україна не розглядає. Оскільки у результаті це призведе до безкінечної війни.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що за будь-яких обставин Україна ніколи не забуде про жодну свою окуповану територію.

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