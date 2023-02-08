"Корейский сценарий" для Украины: эксперт раскрыл подробности российской ИПСО

Россия в рамках ИПСО распространяет информацию о разделе Украины по примеру Северной и Южной Кореи, надеясь, что этот сценарий подхватит Запад.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

"Это российская ИПСО. Это говорил Арестович во время большого дискуссионного разговора. У них там свой клуб, они обсуждают с коллегами разные сценарии. Арестович об этом существующем в информационном поле сценарии рассказывал. Это вырезается, затем российские Telegram-каналы разогнали, это подхватили западные партнеры, они любят это делать, а уже потом оно пришло к нам — "Арестович заявил такую "зраду", — заявил он.

Эксперт также отметил, что об этом корейском сценарии "говорил пару месяцев назад какой-то американский генерал".

"Это может говорить человек, который вообще не знает, где Украина находится, где Россия. При чем здесь Корея? Сказать приднестровский или абхазский сценарий — это немного ближе к постсоветским реалиям. Но Корея — какие мы с Россией Кореи?" – подчеркнул он.

По словам Самуся, "мы к Северной и Южной Корее вообще отношения не имеем, у нас совсем другая ситуация".

"Россия не станет Северной Кореей, пусть даже не надеется. Они развалятся, они слишком велики, чтобы быть такими монолитными, как люди, живущие по идеологии чучхе. Хотя они достаточно близки к этой идеологии, но пусть даже не мечтают – ничего не получится", – добавил эксперт.

Напомним, заместитель руководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев 7 февраля заявил, что Украина якобы рассматривает возможность завершить войну разделением территорий, став "Южной Кореей" и надеясь на освобождение оккупированной части страны.

В ответ секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в Украине не будет никакого "корейского сценария", который хотят навязать российские оккупанты, не сумев захватить все государство.

Ранее Данилов сообщил, что РФ планирует навязать Украине "корейский вариант" урегулирования войны, предусматривающий раздел страны. Секретарь СНБО также подчеркнул, что сами корейцы сожалеют о таком разделении и имеют из-за этого на сегодняшний день проблемы.

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