Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал "очень полезный день" для Украины сегодня, 8 февраля.

Глава МИД "воспользовался услугами" авиакомпании Royal Air Force, которой в Украину отправят ранее анонсированные Британией танки Challenger.

Об этом Кулеба рассказал в своем фейсбуке.

"Должен был воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force. Вскоре этим или подобным бортом в Украину полетят танки Challenger и другие крайне вредные для российского оккупанта вещи. А для Украины и ее сил обороны сегодня будет очень полезный день. Очень", — написал он.

Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский полетел в Великобританию на встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Позже СМИ сообщили, что Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия во время запланированного визита президента Зеленского.