Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував "дуже корисний день" для України сьогодні, 8 лютого.
Очільник МЗС "скористався послугами" авіакомпанії Royal Air Force, якою до України відправлять раніше анонсовані Британією танки Challenger.
Про це Кулеба розповів у своєму фейсбуці.
"Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі. А для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого президент України Володимир Зеленський полетів до Великої Британії на зустріч з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.
Згодом ЗМІ повідомили, що Сунак може запропонувати передати Києву озброєння дальньої дії під час час запланованого візиту президента Зеленського.