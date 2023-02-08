Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував "дуже корисний день" для України сьогодні, 8 лютого.

Очільник МЗС "скористався послугами" авіакомпанії Royal Air Force, якою до України відправлять раніше анонсовані Британією танки Challenger.

Про це Кулеба розповів у своєму фейсбуці.

"Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі. А для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого президент України Володимир Зеленський полетів до Великої Британії на зустріч з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

Згодом ЗМІ повідомили, що Сунак може запропонувати передати Києву озброєння дальньої дії під час час запланованого візиту президента Зеленського.