Контракт сроком на несколько лет.

Российская газодобывающая и газораспределительная компания-монополист "Газпром" продлила контракты на поставку газа в Беларусь на 2023-2025 годы.

Об этом говорится на сайте корпоративной информации "Газпрома".

Отмечается, что стороны согласовали дальнейшую транспортировку так называемого "голубого топлива", договорившись об ориентировочной стоимости. Так, на период 2023-2025 годов стоимость составит 250 млрд российских рублей или 3,5 млрд долларов в годовом исчислении. Транспортировку ресурса через территорию Беларуси оценивают в 12 млрд рублей ежегодных расходов.

Российские средства массовой пропагнады пишут, что контракты президенты РФ и Белоруссии обсудили в рамках своей последней встречи в Минске 19 декабря 2022 года. Подчеркивается, что они договорились продолжить торговлю газом на "выгодных условиях" для обеих сторон.

Напомним, в украинской разведке сообщили, что российское ОАО "Газпром нефть" создает собственную частную военную компанию и соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ГУР объяснили, что в РФ продолжаются "гонки вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии.

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