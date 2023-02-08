Російський "Газпром" продовжив контракт на постачання газу до Білорусі

Контракт терміном на кілька років.

Російська газовидобувна і газорозподільна компанія-монополіст "Газпром" продовжила контракти на постачання газу до Білорусі на 2023-2025 роки.

Про це йдеться на сайті корпоративної інформації "Газпрому".

Зазначаєтьс, що сторони погодили подальше транспортування так званого "блакитного палива", домовившись про орієнтовну вартість. Так, на період 2023-2025 років вартість складе 250 млрд російських рублів або 3,5 млрд доларів у річному вимірі. Транспортування ресурсу через територію Білорусі оцінюють в 12 млрд рублів щорічних витрат.

Російські засоби масової пропагнади пишуть, що контракти президенти РФ та Білорусі обговорили в межах своєї останньої зустрічі в Мінську 19 грудня 2022-го. Наголошується, що вони домовилися продовжити торгівлю газом на "вигідних умовах" для обох сторін.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що російське ПАТ "Газпром нафта" створює власну приватну військову компанію і відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін. У ГУР пояснили, що в РФ тривають "перегони озброєнь" серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії.

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