Росія втратила статус надійного експортера зброї — британська розвідка

Російська оборонна промисловість не може виробляє достатню кількість зброї, а також замінювати ту, яка була знищена під час бойових дій через санкції.

Роль Росії, як надійного експортера зброї, була підірвана після її вторгнення до України та запровадження міжнародних санкцій.

Про це заявили в Міністерстві оборони Великої Британії.

За їхніми словами, частка Росії на міжнародному ринку зброї зменшувалася ще до вторгнення.

"Тепер, зіткнувшись із суперечливими вимогами, Росія майже напевно віддасть пріоритет розгортанню нововиробленої зброї власними силами в Україні, а не постачанню експортним партнерам", - йдеться у повідомленні відомства.

Також дефіцит компонентів впливає на виробництво обладнання для експорту, наприклад, бронетехніки, ударних гелікоптерів і систем ППО.

Згідно з даними SIPRI, частка Росії на світовому ринку експорту зброї скоротилася на 5% – до 19%, порівняно з попереднім чотирирічним періодом. Її експорт також впав приблизно на чверть, головним чином через падіння попиту з боку Індії та В'єтнаму.

Минулого року Індонезія скасувала замовлення на 11 російських винищувачів, купивши натомість літаки у США та Франції.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що Росія все ще може виготовляти нову техніку, однак вже у значно меншій кількості та не модернізованого зразка.

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