На Росію чекає провал з виробництвом дронів-камікадзе: експерт пояснив, чому

Окупанти зможуть почати виробництво "Шахедів" хіба що вже після завершення війни, вважає Олександр Коваленко.

Росія не впорається з виробництвом дронів-камікадзе Shahed 131/136, незважаючи на те, що Іран передає їй необхідні технології.

Таку думку в ексклюзивному в інтерв'ю ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи наміри Кремля побудувати фабрику з виробництва безпілотників у РФ.

Як повідомив експерт, в самому Ірані виробляється не більше, ніж 50 дронів кожної номенклатури на місяць.

"Зараз Іран не може впоратися повноцінно з контрактом на постачання 1750 дронів Росії. Зараз вона отримала тільки дві партії загальною кількістю 750 одиниць. Отже, країна, яка зробила ці дрони-камікадзе, не може їх виробляти у великій кількості. А Росія, яка не спромоглася таку технологію в себе реалізувати за останні 30 років, отримує проєктну документацію, лінії виробництва, і буде виробляти значно більше? Як там кажуть, 6000 на рік? Іран може виробляти максимум 1000-1200 на рік. А Росія, яка цього ніколи не виробляла? До того ж, коли вона може розпочати виробництво цих дронів? У серпні, у вересні, коли вже війна може закінчитися? Вона ніколи не зможе виробляти 6000 дронів", - переконаний він.

Коваленко нагадав, що у жовтні 2021 року Путін вихвалявся тим, що на озброєнні російської армії 2000 дронів:

"Тобто, вони за 30 років зробили 2000 дронів, маючи всі можливості. А зараз вони хочуть виробляти на рік 6000 "Шахедів", які вони взагалі не знають, як робити, поки іранці не підкажуть".

Експерт також зауважив, що виробництво дронів "буде знаходитись приблизно на відстані 1000 км від кордону з Україною - це не така велика відстань".

Нагадаємо, за даними видання The Wall Street Journal, Москва та Тегеран розробляють попередні плани щодо виробництва безпілотників-камікадзе Shahed у Росії. За даними видання, Росія і Іран планують побудувати фабрику в місті Єлабуга (Татарстан), яка зможе виробляти щонайменше 6000 безпілотників у найближчі роки.

Як відомо, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 для ударів по українській критичній інфраструктурі. ППО України вдалося значною мірою нейтралізувати загрозу безпілотників. Shahed-136 — це повільний і гучний безпілотний літальний апарат із гвинтовими двигунами, завдяки чому його відносно легко помітити та збити. За даними Повітряних сил ЗСУ, Україна збила понад 540 безпілотників, відколи вони почали з'являтися в небі восени 2022 року.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 27 січня, у РФ залишилося безпілотників лише для кількох масштабних ударів.

Зазначимо також, що в ніч проти 29 січня на об'єктах військової інфраструктури в Ірані сталася серія потужних вибухів. Безпілотники-камікадзе атакували декілька важливих військових об'єктів, зокрема завод з виробництва дронів Shahed.

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