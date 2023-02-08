Россию ждет провал с производством дронов-камикадзе: эксперт объяснил, почему

Оккупанты смогут начать производство "Шахедов" разве что уже после завершения войны, считает Александр Коваленко.

Россия не справится с производством дронов-камикадзе Shahed 131/136, несмотря на то, что Иран передает ей необходимые технологии.

Такое мнение в эксклюзивном в интервью ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя намерения Кремля построить фабрику по производству беспилотников в РФ.

Как сообщил эксперт, в самом Иране производится не более 50 дронов каждой номенклатуры в месяц.

"Сейчас Иран не может справиться полноценно с контрактом на поставку 1750 дронов России. Сейчас она получила только две партии общим количеством 750 единиц. Следовательно, страна, которая сделала эти дроны-камикадзе, не может их производить в большом количестве. А Россия, которая не смогла такую технологию у себя реализовать за последние 30 лет, получает проектную документацию, линии производства, и будет производить гораздо больше? Как говорят, 6000 в год? Иран может производить максимум 1000-1200 в год. А Россия, которая этого никогда не производила? К тому же, когда она может начать производство этих дронов? В августе, в сентябре, когда уже война может закончиться? Она никогда не сможет производить 6000 дронов", — убежден он.

Коваленко напомнил, что в октябре 2021 года Путин хвастался тем, что на вооружении российской армии 2000 дронов:

"То есть, они за 30 лет сделали 2000 дронов, имея все возможности. А сейчас они хотят производить в год 6000 "Шахедов", которые они вообще не знают, как делать, пока иранцы не подскажут".

Эксперт также отметил, что производство дронов "будет находиться примерно в 1000 км от границы с Украиной — это не такое большое расстояние".

Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, Москва и Тегеран разрабатывают предварительные планы по производству беспилотников-камикадзе Shahed в России. По данным издания, Россия и Иран планируют построить фабрику в Елабуге (Татарстан), которая сможет производить по меньшей мере 6000 беспилотников в ближайшие годы.

Как известно, Россия использует дроны-камикадзе Shahed-136 для ударов по украинской критической инфраструктуре. ПВО Украины удалось в значительной степени нейтрализовать угрозу беспилотников. Shahed-136 – это медленный и громкий беспилотный летательный аппарат с винтовыми двигателями, благодаря чему его относительно легко заметить и сбить. По данным Воздушных сил ВСУ, Украина сбила более 540 беспилотников с тех пор, когда они начали появляться в небе осенью 2022 года.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 27 января, в РФ осталось беспилотников только для нескольких масштабных ударов.

Отметим также, что в ночь на 29 января на объектах военной инфраструктуры в Иране произошла серия мощных взрывов. Беспилотники-камикадзе атаковали несколько важных военных объектов, в том числе завод по производству дронов Shahed.

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