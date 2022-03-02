В Херсоне продолжаются уличные бои — Арестович

В городе сложная обстановка.

В Херсоне украинские военные противостоят российским войскам.

Об этом на брифинге заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"В Херсоне продолжаются уличные бои. Несмотря на многочисленные попытки информационной борьбы со стороны противника и сообщений о том, что Херсон пал — это не правда. Украинские военные продолжают сопротивление и в городе, и вокруг него", — говорит Алексей Арестович.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев обратился к горожанам.

“Сложно назвать это утро хорошим, но попробуем. Мы все еще в Украине. Все еще стойкие. Но уже сильно в дыму”, – написал он.