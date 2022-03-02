Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Херсоні тривають вуличні бої - Арестович

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні тривають вуличні бої - Арестович

Associated Press

У місті складна ситуація.

У Херсоні українські військові протистоять російським військам. 

Про це під час брифінгу заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

"У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної боротьби з боку противника і повідомлень про те, що Херсон пав - це не правда. Українські військові продовжують супротив і в місті, і навколо нього", - каже Олексій Арестович.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв звернувся до містян.

“Складно назвати цей ранок добрим, але спробуємо. Ми все ще Україні. Все ще стійкі. Але вже сильно в диму”, - написав він.

Наступна публікація