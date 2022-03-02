У Херсоні тривають вуличні бої - Арестович

У місті складна ситуація.
У Херсоні українські військові протистоять російським військам.
Про це під час брифінгу заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
"У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної боротьби з боку противника і повідомлень про те, що Херсон пав - це не правда. Українські військові продовжують супротив і в місті, і навколо нього", - каже Олексій Арестович.
Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв звернувся до містян.
“Складно назвати цей ранок добрим, але спробуємо. Ми все ще Україні. Все ще стійкі. Але вже сильно в диму”, - написав він.