У Херсоні тривають вуличні бої - Арестович

У місті складна ситуація.

У Херсоні українські військові протистоять російським військам.

Про це під час брифінгу заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

"У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної боротьби з боку противника і повідомлень про те, що Херсон пав - це не правда. Українські військові продовжують супротив і в місті, і навколо нього", - каже Олексій Арестович.

Раніше мер Херсона Ігор Колихаєв звернувся до містян.

“Складно назвати цей ранок добрим, але спробуємо. Ми все ще Україні. Все ще стійкі. Але вже сильно в диму”, - написав він.