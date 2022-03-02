Україна звернулась до МАГАТЕ щодо безпеки на Чорнобильській АЕС

Україна звернулась до МАГАТЕ щодо безпеки на Чорнобильській АЕС

Російські окупанти захопили ЧАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало запит від Управління ядерної енергетики України "надати негайну допомогу в координації діяльності щодо безпеки Чорнобильської АЕС та інших ядерних об'єктів".

Запит надійшов після того, як військові Росії намагалися безуспішно прорватися на територію Запорізької АЕС – найбільшої атомної станції в Європі і в Україні.

Минулого тижня російські війська захопили Чорнобильську електростанцію на півночі України.

У МАГАТЕ заявили, що проводитимуть консультації та підтримуватимуть контакти з Україною щодо ситуації.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав усі сторони утримуватися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерних матеріалів та експлуатацію всіх ядерних об'єктів.

Він також зазначив, що персонал станції повинен бути в змозі виконувати свої обов’язки з безпеки та мати змогу приймати рішення без зайвого тиску.

У вівторок Україна повідомила агентству, що всі її атомні електростанції залишаються під контролем національного оператора.

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) повідомила, що підтримує зв’язок з ядерними об’єктами країни і продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, російські загарбники, які захопили ЧАЕС, зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.