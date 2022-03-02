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Україна звернулась до МАГАТЕ щодо безпеки на Чорнобильській АЕС

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Україна звернулась до МАГАТЕ щодо безпеки на Чорнобильській АЕС

Associated Press

Російські окупанти захопили ЧАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримало запит від Управління ядерної енергетики України "надати негайну допомогу в координації діяльності щодо безпеки Чорнобильської АЕС та інших ядерних об'єктів".

Запит надійшов після того, як військові Росії намагалися безуспішно прорватися на територію Запорізької АЕС – найбільшої атомної станції в Європі і в Україні.

Минулого тижня російські війська захопили Чорнобильську електростанцію на півночі України.

У МАГАТЕ заявили, що проводитимуть консультації та підтримуватимуть контакти з Україною щодо ситуації.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав усі сторони утримуватися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку ядерних матеріалів та експлуатацію всіх ядерних об'єктів.

Він також зазначив, що персонал станції повинен бути в змозі виконувати свої обов’язки з безпеки та мати змогу приймати рішення без зайвого тиску.

У вівторок Україна повідомила агентству, що всі її атомні електростанції залишаються під контролем національного оператора.

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) повідомила, що підтримує зв’язок з ядерними об’єктами країни і продовжує працювати в штатному режимі.

Нагадаємо, російські загарбники, які захопили ЧАЕС, зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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