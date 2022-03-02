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У напрямку Вознесенська рухається російська техніка

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У напрямку Вознесенська рухається російська техніка

Associated Press

Основна техніка російських військ зосереджена біля Вознесенська.

На території Миколаївщини колона російської техніки рухається з Єланця в напрямку Вознесенська.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

За словами Віталія Кіма, основна техніка російських військ зосереджена біля Вознесенська, за Новою Одесою та біля Єланця. Частина військ передислокується.

Нагадаємо, 1 березня на територію Миколаївської області зі сторони Херсонської області прорвалася колона російської техніки, яка рухалася у бік Нового Бугу. Приблизно о 13:30 на території Баштанського району зав’язався бій, у результаті якого Збройні сили України та місцеві жителі розбили колону РФ та захопили частину техніки.

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