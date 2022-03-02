В направлении Вознесенска движется российская техника

Основная техника российских войск сосредоточена возле Вознесенска.

На территории Николаевщины колонна российской техники движется из Еланца в направлении Вознесенска.

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

По словам Виталия Кима, основная техника российских войск сосредоточена возле Вознесенска, Новой Одессы и Еланца. Часть войск передислоцируется.

Напомним, 1 марта на территорию Николаевской области со стороны Херсонской области прорвалась колонна российской техники, следовавшая в сторону Нового Буга. Приблизительно в 13:30 на территории Баштанского района завязался бой, в результате которого Вооруженные силы Украины и местные жители разбили колонну РФ и захватили часть техники.