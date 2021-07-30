Авто из США: как без риска приобрести подержанную машину

Советы для украинцев, которые хотят купить авто из Америки

В Украине из США с начала года завезли более 50 000 бывших в употреблении автомобилей.

Об этом сообщает сайт Obozrevatel.

Машины из США нравятся украинцам по ряду причин. Они оснащены комплектацией, которая недоступна в Украине. Американские водители любят кожаные салоны, климат-контроль, мониторы, поэтому производители выпускают для них особые модели.

Также в их авто невозможно скрутить пробег. При покупке машины из США можно получить подробную информацию о ее прошлом, в частности, узнать о достоверном пробеге. В стране действуют жесткие законы, и отмотка километража на одометре карается уголовной ответственностью.

Кроме того, американские автомобили имеют выгодные цены. Там устраиваются страховые аукционы, на которых можно приобрести недорогую машину. Даже с расходами на транспортировку, таможней и ремонтом модель с США будет на 25-30% дешевле аналогичного варианта в Украине.

В США 100% автомобилей застрахованы. В случае аварии на место происшествия прибывают страховые агенты для оценки ущерба. Если цена ремонта превышает 50% остаточной цены, страховая забирает авто, а владелец получает компенсацию. Из-за этого тысячи машин оказываются доступны для приобретения на больших американских аукционах.

Есть большой шанс найти отличное авто с выгодной ценой, но главное знать некоторые особенности, чтобы приобрести машину с нормальным прошлым. В Украине работают десятки компании, импортирующие поддержанные авто из США. Некоторые из них берут на себя все задачи от начала и до конца покупки. Однако итоговое состояние автомобиля после подобной поставки может значительно отличаться от заявленного.

Надежного дилера можно определить по отзывам, консультациям с профессионалами и теми, кто уже покупал из США. Дилер поможет выбрать авто, проверить историю обслуживания, пробег, возьмет на себя все хлопоты, связанные с транспортировкой и растаможкой. Также проверит автомобиль на наличие дефектов.

Кроме того, дилер поможет разобраться в грамотном ведении торгов и определит стоимость доставки и ремонта, что позволит понять, выгодна ли покупка и какую цену можно предложить на аукционе.

С надежным помощником можно быть уверенным, что все детали машины будут доставлены в целости. Бывает так, что с машиной, которая была в ДТП, некоторые компоненты доставляют отдельно. При транспортировке некоторые запчасти могут потеряться, их забудут внести в комплект, или плохо упакуют.

Кроме того, импортер берет на себя все риски. Посредник решит проблемы, связанные с транспортировкой, например, если авто потеряется в США, получит повреждения в ходе переезда, будет задержана на растаможке из-за нехватки документов. У дилеров, которые на рынке давно, такие ситуации случаются редко, так как у них процесс покупки и доставки из Америки обычно хорошо налажен.

Во время дефектации в США механики дилера могут сразу укомплектовать машину запчастями, что позволит значительно сэкономить. Также вам могут подобрать соответствующие детали на украинском рынке и сделать ремонт на собственных СТО.

Ранее сообщалось, что в США начали падать цены на машины с пробегом.

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