Рынок подержанных авто: в США начали падать цены на машины с пробегом

Достаточно неплохая новость для украинцев.

В США упали цены на подержанные автомобили.

Об этом сообщает Autoblog.

Как известно, за время пандемии цены на подержанные авто в США выросли на 40%, новые автомобили тоже подорожали, а некоторые просто исчезли из автосалонов из-за нехватки у производителей комплектующих. И только сейчас ценники на авто с пробегом в США стабилизировались и даже немного пошли вниз, передает Auto24.

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Причиной этого является спрос, который существенно упал на машины с пробегом. Большинство людей, которые хотели приобрести собственное авто из-за нежелания ездить в общественном транспорте, уже сделали это в течение года. Другие, несмотря на рост цен, отказались от покупки. Именно на последних рассчитаны скидки, которые снова начали появляться в автосалонах и площадках подержанных авто в США.

В последнее время спрос на авто снизился как в онлайн-торговли, так и среди пешеходного трафика. И чтобы вернуть интерес у людей, которые не могут себе позволить авто по высоким ценам, продавец объявил о скидках. Пока они небольшие — 500 долларов на автомобиле за 20 тысяч долларов, но это уже первый "звоночек".

Большинство аналитиков сходится на том, что пик максимальных цен на подержанные авто уже пройден. В июне 2021 года средняя розничная цена подержанного автомобиля составляла 25 тысяч долларов, это рекорд. Некоторые двухлетние подержанные автомобили стоили дороже, чем когда они были новыми в автосалоне.

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Аналитики делают противоположные прогнозы относительно развития ситуации на рынке подержанных авто в США. Алекс Юрченко, старший вице-президент по данным Black Book (контролирует расходы на транспортные средства), ожидает, что цены еще немного снизятся, однако еще несколько лет будут оставаться значительно выше уровня 2019 года. В конце концов, он предполагает, что цены будут падать дальше, поскольку предложение догонит спрос.

Добавим, что это может существенно повлиять и на Украину, куда часто везут подержанные автомобили с США.

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