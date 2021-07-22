В ведрах и банках: у жителя Николаевщины изъяли наркотиков на 8 млн грн

В ведрах и банках: у жителя Николаевщины изъяли наркотиков на 8 млн грн

Полицейские нашли 18 ведер с каннабисом.

В Николаевской области полицейские изъяли у местного жителя наркотики на сумму почти восемь миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Во время санкционированных обысков на территории домовладения 37-летнего жителя Нового Буга правоохранители обнаружили насаждения конопли высотой около 1,5 метра, которые были тщательно обработаны и ухоженные, а в самом доме — 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом.

ГУ Нацполиции в Николаевской области

Общий вес нарковеществ составляет около 40 кг, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет около 8 млн гривен.

Все изъятое полицейские направят на экспертизу.

Напомним, в Херсонской области мужчины оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого марихуаны составляет более 10 млн гривен.

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