В ведрах и банках: у жителя Николаевщины изъяли наркотиков на 8 млн грн

Полицейские нашли 18 ведер с каннабисом.
В Николаевской области полицейские изъяли у местного жителя наркотики на сумму почти восемь миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
Во время санкционированных обысков на территории домовладения 37-летнего жителя Нового Буга правоохранители обнаружили насаждения конопли высотой около 1,5 метра, которые были тщательно обработаны и ухоженные, а в самом доме — 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом.
Общий вес нарковеществ составляет около 40 кг, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет около 8 млн гривен.
Все изъятое полицейские направят на экспертизу.
Напомним, в Херсонской области мужчины оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого марихуаны составляет более 10 млн гривен.