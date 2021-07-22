Лето 2021: рекомендации астролога на 23 июля

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в пятницу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Сразу две мощных планеты меняют место своего пребывания: Солнце переходит в знак льва, а Венера – в спокойный и уравновешенный знак Девы. Охлаждается любовный пыл, на смену страсти приходит сдержанность, невозмутимость и хладнокровие.

Люди менее подвержены эмоциями, а больше – доводам логики и критике, рассматривается не объект или процесс в целом, а его детали.

Солнце во Льве "включает" внимание к собственному эго, желание блистать и удовлетворять собственные амбиции, которые в это время растут как на дрожжах.

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