Тело хозяина охранял его пес: в Виннице на скамейке внезапно умер мужчина

По предварительным данным, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружили.
Сегодня утром, 22 июля, в Виннице на скамейке умер 60-летний мужчина. Несчастье произошло в микрорайоне Подолье на улице Бортняка, 14.
Об этом сообщает "Винница.Info" со ссылкой на очевидцев и пресс-службу полиции области.
По словам жителей многоэтажки, возле которой произошло событие, еще в 09:30 мужчина сидел на скамейке, а спустя какое-то "сполз". Возле мужчины был его домашний пес на поводке.
Местные говорят, что мужчина часто ходил за водой в автомате.
На место происшествия приехали скорая и полиция, они констатировали смерть виннчинана.
По предварительным данным, мужчина скончался естественной смертью.
Напомним, в Днепре посреди улицы внезапно умерла молодая женщина.