В Одесской области мужчина раскопал могилу из мести

Теперь ему светит срок.

На кладбище в одном из городов Белгород-Днестровского района раскопали свежую могилу. Позже выяснилось, что к этому причастен 38-летний местный житель, который таким образом хотел отомстить покойному за прежние обиды.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"В рамках досудебного расследования проведен ряд экспертиз и собраны доказательства вины подозреваемого. В ближайшее время материалы дела с обвинительным актом будут направлены в суд, который примет решение о наказании правонарушителя в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.

Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 15-летняя девушка из Харькова решила увеличить количество подписчиков в Тиктоку, поэтому пошла на кладбище и с бутылкой пива в руке и гоцала на чужих могилах. Свои танцы она сняла на видео и выложила на своих страницах в соцсети.

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