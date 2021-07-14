На Днепропетровщине полицейский дрон разглядел тепличную наркоферму (видео)

Мужчины закупил все необходимое оборудование для выращивания растений.

В Желтоводском районе мужчина на территории собственного домовладения оборудовал теплицы для выращивания конопли.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Во время рейда в Желтоводском районе полицейские обнаружили теплицы с коноплей, оснащенные специальным оборудованием для ухода за растениями. Во время обысков было изъято почти 250 кустов конопли и полтора килограмма высушенного и измельченного каннабиса. Все изъятое направлено на экспертизу.

После получения результатов экспертизы мужчине будет вручено уведомление о подозрении. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В рамках операции "МАК" на территории области продолжаются мероприятия, направленные на выявление незаконных насаждений наркосодержащих растений, проводимых с применением специальных летательных аппаратов полицейских подразделений.

Напомним, в Николаевской области полицейские раскрыли сеть теплиц, в которых выращивали каннабис. Наркобизнес устроили четверо жителей области.

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